Глава Еврокомиссии призналась, что любит русскую оперу

Фото: Alessandro Bremec / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед премьерой «Бориса Годунова» в театре «Ла Скала» заявила, что считает русских композиторов «феноменальными». Она призвала уважать русскую культуру и хорошую оперу. Глава ЕК отдельно упомянула свою симпатию к Мусоргскому и Чайковскому. На мероприятии также присутствовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони которая отметила, что нужно разделять политику от культуры.

Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Мелони, комментируя призыв украинского посла снять оперу с афиши, добавила, что не разделяет полемики по поводу русской культуры.

У меня четкая позиция по украинскому вопросу, но она не имеет отношения к русской культуре и русскому народу. Есть политический выбор, и эти два вопроса нужно разделять, — подчеркнула Мелони.

В спектакле по большей части были задействованы российские певцы, заглавную партию в «Борисе Годунове» исполняет российский певец Ильдар Абдразаков, другие роли исполнили артисты Мариинского театра Анна Денисова и Алексей Марков, а также приглашенный солист Мариинского театра Дмитрий Головнин.

Западные страны не хотят уничтожения России вопреки мнению некоторых московских политиков, ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, французы всегда с уважением относились к российскому народу. По мнению президента Франции, российские власти испытывают «определенное негодование» и считают, что Запад стремится «уничтожить Россию».