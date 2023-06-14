«Шольцомат»: почему канцлера ФРГ сравнивали с роботом, какой он в жизни Немцы считали своего канцлера «роботом», но поменяли мнение. Как преемник Меркель научился шутить, говорить без бумажки и освоил соцсети

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

14 июня исполнилось 65 лет канцлеру Германии Олафу Шольцу. Он стал самым возрастным послевоенным лидером ФРГ. Невысокого лысоватого политика с оттопыренными ушами и коренастой фигурой вначале не воспринимали всерьез. За аскетизм, скрытность и зацикленность на работе его за глаза называли «завхозом с нулевой харизмой» и «Шольцоматом» — по аналогии с роботом. Но постепенно немцы разглядели в нем человека, далеко не лишенного обаяния. Как Олаф Шольц научился шутить и выступать без бумажки, сколько денег он тратит на стилистов и чем обязан своей жене — в материале NEWS.ru.

Родился на родине Ремарка, выступал против НАТО

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц родился в 1958 году в Оснабрюке — на родине знаменитого немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Однако потом с семьей переехал в Гамбург, который стал для него родным городом.

Шольц с детства мечтал стать адвокатом. Окончив факультет права Гамбургского университета, он начал работать юристом, а потом стал партнером в фирме Zimmermann, Scholz und Partner. Его коньком было трудовое право, молодой специалист выступил защитником десятков незаконно уволенных рабочих.

Фото: Fotoreport/Deutscher_Bundestag/Global Look Press Олаф Шольц в 1998 году впервые избрался в бундестаг. С тех пор его имидж сильно поменялся

При этом Олафа всегда тянуло в политику. Еще в старших классах школы Шольц примкнул к Социал-демократической партии Германии. Он вступил в ряды молодежной ассоциации партии Jusos («Молодые социалисты») и стал заместителем федерального председателя ассоциации, а потом и вице-президентом Международного союза социалистической молодежи. Семья поддержала его увлечение политикой. Во многом симпатии к СДПГ объяснялись тем, что дома постоянно восхищались бывшими канцлерами от социал-демократов Гельмутом Шмидтом и Вилли Брандтом.

К тому же Шольц — выходец из рабочей семьи. Его дед был железнодорожником, родители заняты в текстильной промышленности. Отец вначале работал торговым представителем, потом управляющим. Мать была продавщицей. В студенческие годы Шольц, тогда видный юноша с кудрявой шевелюрой, бойко протестовал против капитализма и НАТО как «агрессивно-империалистической организации», позже был пламенным борцом за разоружение и ездил делегатом на встречи с руководством ГДР. Но лидером ядра левых Шольц так и не стал. Ведь он по натуре не был ни бунтарем, ни харизматичным оратором. Распрощавшись с иллюзиями юности, Олаф примкнул к консервативному крылу партии. И, как оказалось, не прогадал.

Дерзил Шредеру и взлетел по карьерной лестнице

Вначале Шольц не был столь заметной фигурой в СДПГ. Но это не мешало ему двигаться по карьерной лестнице. Судьбоносной для Шольца оказалась встреча с канцлером Германии Герхардом Шредером, которому он и обязан своей дальнейшей карьерой.

Это случилось на одной из партийных встреч СДПГ. Социал-демократы обсуждали вопросы трудового права, на котором как раз специализировался Шольц. Неожиданно он дерзко заявил канцлеру Шредеру, который занялся реформой рынка труда: «Нам бы очень помогло, если бы вы хоть чуть-чуть разбирались в этом вопросе». Главе правительства понравился самоуверенный и амбициозный смельчак, и он сделал его генсеком партии. Этот эпизод развенчивает миф об «умеренном и аккуратном» Шольце.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Канцлер ФРГ Герхард Шредер и генеральный секретарь Социал-демократической партии Олаф Шольц, 2000 год

После этого Шольц все время занимал руководящие позиции. Он был главой аппарата СДПГ при Шредере, вошел в состав первого коалиционного правительства Ангелы Меркель, став министром труда и социального обеспечения, семь лет был первым мэром Гамбурга, потом вернулся в команду Меркель в качестве министра финансов и вице-канцлера.

В 2019 году Шольц проиграл борьбу за пост лидера СДПГ. Казалось, возможность побороться за кресло канцлера на предстоящих выборах в бундестаг ускользнула от политика. Но он не стал отчаиваться, а продолжил работать.

Много работал и читал

В результате, выбирая кандидата, который бы повел социал-демократов на выборы, в СДПГ остановились именно на Шольце. Его кандидатура многим казалась заведомо проигрышной. Но эксперты просчитались.

Рейтинг Шольца взлетел после разрушительных наводнений на западе Германии, которое унесло жизни более 180 человек. Немцам понравилось, как хладнокровно глава Минфина боролся с последствиями стихийного бедствия и с пандемией коронавируса. Шольц стал частью «пожарной команды», которой пришлось срочно тушить социальные кризисы. Предлагая населению реальную помощь, он смог показать себя крепким хозяйственником.

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Шольц обожает читать книги по философии и социологии. А еще любит Гейне, Маркеса и Маннов

А еще гражданам ФРГ понравились аскетизм Шольца и его начитанность. Политик не раз признавался, что взахлеб читает книги по социологии и философии. Время на это он обычно выкраивал во время полуторачасовых поездок на поезде из Гамбурга в Берлин и обратно.

Политик уже работал в немецкой столице, однако предпочитал возвращаться на ночь домой в Гамбург. Впоследствии семья Шольца все же переехала поближе к Берлину — в Потсдам.

Много зарабатывает и тратит на стилиста

В то же время у Шольца находилось немало критиков. Неяркого и немолодого политика от социал-демократов не считали главным претендентом на пост канцлера, который сможет стать преемником Ангелы Меркель. Спокойный и безэмоциональный, он терялся на фоне конкурентов во время избирательной кампании 2021 года.

Злые языки прозвали политика за его отстраненность, сухость, беспристрастность и дотошность «Шольцоматом» — по аналогии с роботом. В Германии ходили слухи, что он сдержаннее самой Ангелы Меркель, которая считалась скупой на эмоции.

Но постепенно имидж политика менялся — он стал выглядеть более эмоциональным, улыбчивым и уверенным в себе. Над его образом неплохо поработали профессионалы. Шольц начал появляться перед избирателями без галстука, говорить без бумажки, общаться в соцсетях, шутить и улыбаться.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Канцлер Шольц стал чаще появляться на публике без галстука

Кстати, небольшой скандал в Германии разгорелся после того, как выяснилось, что на стилиста избранный канцлер Шольц потратил около 40 тысяч евро. Еще свыше полумиллиона евро он выложил профессиональным фотографам, чтобы те запечатлели его на протокольных мероприятиях с выгодной стороны.

Деньги на это заложены в бюджете, хотя канцлер мог бы оплатить эти излишества из своего кармана. На посту главы правительства он получает 350 тысяч евро в год.

Перестал верить в Бога

Шольц стал первым канцлером, не принадлежащим ни к одной религиозной конфессии. В детстве его крестили в протестантской церкви, однако потом он, по собственному признанию, перестал верить в Бога. Вступая в должность, он вторым после Шредера за всю историю ФРГ прочел текст присяги из Конституции без фразы «Да поможет мне Бог».

Придерживаются ли его родственники таких же религиозных взглядов, неизвестно. Как выяснили немецкие СМИ, вместе с братьями Йенсом, анестезиологом и главой университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейне, и Инго, руководителем отдела в сфере IT в Гамбурге, они договорились ничего не рассказывать прессе о своей семье. Известно только, что родители Шольца сейчас разведены.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press Мэр Гамбурга Олаф Шольц принимает участие в церковной службе по случаю 500-летия Реформации. При этом он признает, что стал атеистом

В 2023 году Йенс Шольц оказался в центре скандала. В марте 2023 года выяснилось, что его больница — единственная во всей федеральной земле — ничего не платит студентам-медикам, работающим в клинике по 38–40 часов в неделю. Раньше учащимся разрешалось хотя бы бесплатно обедать в местном салат-баре, однако в марте порции сократили до 600 граммов на человека. Как пояснили в больнице, никаких контрактов со студентами администрация не заключает. При этом, как отмечает Bild, многие клиники платят студентам по €600 в месяц.

Бросил пить и начал бегать

Если о жизни других членов семьи Шольц, обычно застегнутый на все пуговицы при общении с прессой, предпочитает не распространяться, то о любимой жене Бритте Эрнст может говорить часами. «Бритта — любовь всей моей жизни, без нее я бы был совершенно другим человеком», — признает он. Встрече с будущей супругой Шольц обязан родной партии, в которой она тоже состояла активисткой. Пара поженилась, когда Шольцу уже было 40, а его возлюбленной — 37 лет. Детей у них нет.

По характеру Бритта похожа на Шольца — тоже довольно самоуверенна и напориста. В детстве она мечтала стать учителем, поэтому в правительствах разных федеральных земель стала специализироваться на вопросах образования. Помимо этого, она занимается вопросами равенства мужчин и женщин.

Креслом канцлера, по словам Шольца, он обязан супруге. Именно она уговорила его в 1998 году баллотироваться на выборах в бундестаг, после чего он неоднократно избирался в нижнюю палату парламента, а потом достиг больших высот в политике. Бритта изменила Олафа Шольца: привила ему привычки здорового образа жизни, приучила заниматься бегом. Благодаря жене он отказался от алкоголя и полюбил греблю.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Олаф Шольц не часто появляется на публике с супругой Бриттой Эрнст. Обычно они занимаются карьерой порознь

В свободное от работы время Олаф Шольц и его жена Бритта обсуждают книги, фильмы, спорт, политику и хорошую еду. Как признался в одном из интервью канцлер Германии, они с супругой готовят по очереди, и он очень любит проводить время на кухне. Его фирменное блюдо — отварные тефтели из телятины, политые соусом из каперсов, они же — кенигсбергские клопсы.

Пара подчеркивает, что в их семье царит равноправие. Как уверяет Шольц, если бы на выборах в бундестаг к победе партию СДПГ привела Бритта, он был бы только счастлив за жену.

Супруги строили политическую карьеру самостоятельно, сохраняя профессиональную дистанцию. Ситуация не изменилась и после того, как Шольц стал канцлером. В конце мая Бритта Эрнст подала в отставку с поста министра образования в правительстве земли Бранденбург, однако обращаться к мужу за помощью в поиске нового места работы она явно не намерена.

Гейне, утренняя гребля, романтика портов: правила жизни от Олафа Шольца

В августе 2021 года, в разгар предвыборной кампании газета Frankfurter Allgemeine Zeitung попросила кандидата в канцлеры Шольца заполнить «анкету Марселя Пруста» — что-то вроде «Правил жизни». Приведем самые яркие фрагменты беседы.

— Что для вас самое большое несчастье?

— Война.

— Где бы вы хотели жить?

— В Потсдаме. Мне нравятся прибрежные города.

— Что для вас идеальное земное счастье?

— Грести [в лодке] в семь утра, хотя я вовсе не «жаворонок».

— Ваши любимые герои романов?

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Олаф Шольц полюбил природу и греблю

— Антигерои.

— Ваша любимая героиня?

— Моя жена.

— Ваш любимый художник?

— У себя в ратуше [в мэрии Гамбурга] я повесил картину Эдуарда Баргера (немецкий экспрессионист XX века, последователь Пауля Клее, известный пейзажными акварелями. — NEWS.ru).

— Ваш любимый композитор?

— Среди многих — Густав Малер.

— Какие качества вы больше всего цените в мужчине?

— Самокопание и рефлексию.

— Какие качества вы больше всего цените в женщине?

— Самокопание и рефлексию.

— Кем бы вы могли стать?

— Мне очень нравилось быть защитником прав трудящихся, а сегодня мне очень нравится быть политиком.

— Ваша главная черта характера?

Фото: Presse- Und Informationsamt Der/Keystone Press Agency/Global Look Press Со временем Шольц стал больше улыбаться, немцы уже не считают его «роботом»

— Я немногословен.

— Ваша самая большая ошибка?

— Я только в 40 лет осознал, что спорт — то, что мне очень нравится.

— Ваше представление о счастье?

— Я очень счастливый человек.

— Ваш любимый писатель?

— В разные периоды жизни мне нравились разные: Томас Манн и Генрих Манн, Гюнтер Грасс, Габриэль Гарсиа Маркес, Бернхард Шлинк...

— Ваш любимый поэт?

— Генрих Гейне.

— Ваши герои по жизни?

— Кассирша, медбрат по уходу за престарелыми, женщина-курьер.

— Что вы ненавидите больше всего?

— Несправедливость.

— Кого вы больше всего презираете в истории?

— Нацистов.

— Как бы вы хотели умереть?

— Мирно, в преклонных годах.

— Ваш настрой?

— Уверен в себе и весел в бою.

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