Опубликованы новые фото Поклонской в необычном образе

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала снимки без афрокос в своем Telegram-канале. Накануне общественность бурно обсуждала ее новый необычный образ.

Решила ли Поклонская окончательно отказаться от афрокос или нет, неизвестно. В одном из детских учреждений экс-прокурор появилась с прямыми распущенными волосами. Также ее образ дополняли синяя кофта и голубые джинсы.

Ранее бывший прокурор опубликовала шесть фотографий, на которых ее волосы заплетены в афрокосы. На них Поклонская позирует вместе с собакой по кличке Мира, которую она забрала год назад из московского приюта и перевезла в Крым.

Также Поклонская обращалась к россиянам с поздравлением в честь языческого праздника кельтов Самайн. Она призывала вспомнить о предках, преподнеся им символические подношения, а также внести перемены в жизнь.

Известно, что в 2021 году после отставки бывший прокурор была назначена послом России в Кабо-Верде. С февраля по июнь 2022 года она занимала должность замглавы Россотрудничества. После увольнения Поклонская заняла пост советника генерального прокурора России.