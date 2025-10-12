В России разыскивают «коллекционера голых девушек»

В России разыскивают пикап-коуча, который соблазнял женщин, а затем тайно фотографировал и выкладывал их снимки в свой канал, передает Telegram-канал Baza. Кроме того, он добавлял материалы в свои порно-курсы. Пострадать могли десятки человек.

По информации канала, 31-летняя Наталья познакомилась с Егором на сайте знакомств. На первом свидании он пришел заранее, был вежлив и остроумен. Однако на втором свидании начал приставать и настоял на совместном фото, якобы для сохранения памяти о встрече.

Когда парень отошел, Наталья заметила в его перчатке скрытую камеру. Этот факт заставил ее начать искать информацию о новом знакомом. Она выяснила, что Егор является пикап-коучем. В интернете девушка нашла видео, где он делился «психологическими техниками воздействия на женщин». Среди фрагментов этого видео были моменты их встречи.

История Натальи вызвала отклик у примерно 20 других девушек. Некоторые из них вспомнили свои собственные «романы», которые закончились унижениями и манипуляциями, другие поделились странными разговорами и постоянным давлением. Некоторые участницы сообщили, что до сих пор продолжают посещать психотерапевта из-за полученных травм. Наталья в настоящее время готовится подать заявление в полицию.

Ранее ученик известного секс-коуча Алекса Лесли рассказал о шокирующих методах обучения. Согласно его словам, на курсах Лесли студентов заставляли тайно снимать порно с девушками, которых они соблазняли. Эти записи использовались для оценки их успехов и предоставлялись в качестве компромата.