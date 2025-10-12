Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 10:20

В России разыскивают «коллекционера голых девушек»

Baza: в России ищут пикап-коуча, который тайно фотографировал обнаженных женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России разыскивают пикап-коуча, который соблазнял женщин, а затем тайно фотографировал и выкладывал их снимки в свой канал, передает Telegram-канал Baza. Кроме того, он добавлял материалы в свои порно-курсы. Пострадать могли десятки человек.

По информации канала, 31-летняя Наталья познакомилась с Егором на сайте знакомств. На первом свидании он пришел заранее, был вежлив и остроумен. Однако на втором свидании начал приставать и настоял на совместном фото, якобы для сохранения памяти о встрече.

Когда парень отошел, Наталья заметила в его перчатке скрытую камеру. Этот факт заставил ее начать искать информацию о новом знакомом. Она выяснила, что Егор является пикап-коучем. В интернете девушка нашла видео, где он делился «психологическими техниками воздействия на женщин». Среди фрагментов этого видео были моменты их встречи.

История Натальи вызвала отклик у примерно 20 других девушек. Некоторые из них вспомнили свои собственные «романы», которые закончились унижениями и манипуляциями, другие поделились странными разговорами и постоянным давлением. Некоторые участницы сообщили, что до сих пор продолжают посещать психотерапевта из-за полученных травм. Наталья в настоящее время готовится подать заявление в полицию.

Ранее ученик известного секс-коуча Алекса Лесли рассказал о шокирующих методах обучения. Согласно его словам, на курсах Лесли студентов заставляли тайно снимать порно с девушками, которых они соблазняли. Эти записи использовались для оценки их успехов и предоставлялись в качестве компромата.

коучи
пикап
жертвы
фото
съемки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.