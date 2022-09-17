Армения подала жалобу против Азербайджана в Международный суд

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Армения направила в Международный суд жалобу против Азербайджана, сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря представительства республики в ЕСПЧ Асмик Самвелян. Она уточнила, что официально послание Еревана будет опубликовано 19 сентября.

Основой обращения в Международный суд является совершение Азербайджаном военных преступлений, — сказала Самвелян.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная провокация Армении на границе является «огромным ударом» по нормализации двусторонних отношений. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что конфликт с Азербайджаном может быть разрешен дипломатическим, политическим или военным путем, однако последний не рассматривается как единственный вариант развития событий.

По данным Минобороны Азербайджана, в боестолкновениях на границе погибли 79 военнослужащих и еще 282 были ранены. Кроме того, пострадали двое мирных жителей. Потери Армении, по словам Пашиняна, составляют 135 человек убитыми.