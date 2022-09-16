Алиев: провокация Армении — огромный удар по отношениям с Азербайджаном

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Ильхам Алиев

Военная провокация Еревана на границе является огромным ударом по нормализации отношений между двумя странами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «Интерфакс-Азербайджан». Он подчеркнул, что вся ответственность за эскалацию конфликта на армяно-азербайджанской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами, — сказал Алиев.

Он добавил, что Баку продолжит действовать на основе международного права. По его словам, работа над проектом мирного договора между Азербайджаном и Арменией должна идти без предварительных условий и искусственных задержек.

Глава республики также отметил неэффективность работы ряда международных организаций. По его словам, четыре резолюции Совбеза ООН о выводе армянских вооруженных формирований с территорий Азербайджана не исполнялись в течение 27 лет, пока Баку сам не урегулировал конфликт военно-политическим путем.

На саммите ШОС прошла встреча Алиева с президентом России Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что основной темой дискуссии глав государств станет конфликт на границе Армении и Азербайджана.