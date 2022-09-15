Песков: Путин и Алиев обсудят конфликт на армяно-азербайджанской границе

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Президент РФ Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Конфликт на границе Армении и Азербайджана станет основной темой дискуссии президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс Азербайджан».

Завтра состоится общение с президентом Алиевым, где, разумеется, она (ситуация на азербайджано-армянской границе. — NEWS.ru) будет стоять во главе повестки дня, — заявил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что накануне Путин пообщался с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. С его слов, разговор был достаточно длительным. Песков надеется, что инспекционная группа во главе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем прибудет на армяно-азербайджанскую границу.

Был саммит ОДКБ, было принято решение. На этой неделе, надеемся, что инспекционная группа во главе с Засем прибудет на границу, — добавил Песков.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.