В МО Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах на границе со стороны Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны возле границы со стороны вооруженных сил Азербайджана. По данным ведомства, оппоненты используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Подразделения ВС Азербайджана с 00.05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука, — говорится в сообщении.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о диверсии со стороны Армении. Это привело к потерям в рядах вооруженных сил страны.

Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы... Произошло боевое столкновение, — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны армянских вооруженных сил.Под обстрелы попали города, где отдыхает большое число иностранных туристов. В результате оказалась повреждена военная инфраструктура, есть потери среди личного состава.

В министерстве обороны подчеркнули, что подразделения армии Азербайджана принимают все необходимые меры для подавления огневых точек армянских ВС.

Также в ведомстве сообщили и предварительной подготовке армии Армении к нынешней провокации. По имеющимся данным, подготовка велась в течение месяца.

Министерство указало, в частности, на концентрацию наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границы с Азербайджаном.

Ранее старший советник Госдепа США по кавказским переговорам Филип Рикер заявил, что США вместе с ЕС намерены участвовать в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией. Американский дипломат в рамках визита в Ереван встретился с премьером страны Николом Пашиняном, а также с главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.