Путин и Алиев встретились на саммите ШОС

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде

Президент России Владимир Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает «Кавказское бюро». Ранее глава Азербайджана в рамках мероприятия провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробностей о сути диалога президентов РФ и Азербайджана пока что нет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что основной темой дискуссии Путина и Алиева на саммите ШОС станет конфликт на границе Армении и Азербайджана. Пресс-секретарь напомнил, что накануне Путин пообщался с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. По его словам, разговор был достаточно длительным. Песков надеется, что инспекционная группа во главе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем прибудет на армяно-азербайджанскую границу.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.