В Азербайджане назвали число погибших в столкновениях на границе с Арменией Минобороны Азербайджана: 79 военных погибли в боестолкновениях на границе с Арменией

Фото: mod.gov.az

Число азербайджанских военных, погибших в результате боестолкновений на границе с Арменией, увеличилось до 79, передает Минобороны страны. Отмечается, что 282 военнослужащих получили ранения, 43 вернулись в ряды армии, состояние 21 человека оценивается как тяжелое. Также были раненые двое местных жителя.

Число азербайджанских военных, погибших в результате боестолкновений на границе с Арменией, увеличилось до 79, — говорится в сообщении.

В списке Минобороны Азербайджана имена 14 офицеров, 22 прапорщиков и сержантов, 43 солдат.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве утверждают, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Министерство обороны Азербайджана объявило, что число погибших в результате конфликта на границе с Арменией увеличилось до 77. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 135 человек убитыми.