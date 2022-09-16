Пашинян сообщил о гибели 135 человек на границе с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 135 человек погибли в ходе последнего обострения конфликта на границе с Азербайджаном. При этом политик подчеркнул, что эта цифра не окончательная и есть много раненых, передает ТАСС.

На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых, — сказал Пашинян.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

15 сентября Минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в ходе конфликта на армяно-азербайджанской границе, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 105 человек убитыми. К работе в Армении приступила оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ.