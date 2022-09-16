Оперативная группа ОДКБ приступила к работе в Армении

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ приступила к работе в Армении, сообщает «Sputnik Армения». Ее члены будут выполнять мониторинговую миссию на границе с Азербайджаном. С официальным визитом они приехали в Армению накануне вечером.

Отмечается, что в группу входят все представители государств, участвующих в организации (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан).

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Минобороны Азербайджана накануне днем опубликовало список погибших в ходе конфликта на армяно-азербайджанской границе, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 105 человек убитыми.