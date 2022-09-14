Пашинян сообщил о 105 погибших армянских военных Премьер Армении Пашинян сообщил о 105 погибших в конфликте на армяно-азербайджанской границе

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

В ходе боевых столкновений на армяно-азербайджанской границе Армения потеряла 105 человек убитыми, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, передает «Sputnik Армения». В эскалации конфликта он обвинил Азербайджан.

Склоняю голову перед нашими мучениками. Азербайджан осуществил агрессию против суверенной территории Армении. Это означает, что он установил контроль над некоторыми территориями, — сказал Пашинян.

Министр обороны Сурен Папикян добавил, что на данный момент необходимости во введении в республике военного положения и объявления мобилизации нет.

Бывший министр обороны Армении и глава оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян при этом высказался за военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом он добавил, что подобные решения должен принимать Совет безопасности республики.

Ранее Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сообщила, что Баку готов в одностороннем порядке передать Еревану около 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате боестолкновений на границе 12 и 13 сентября.