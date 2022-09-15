Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 71 солдата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граница Армении с Азербайджаном

Минобороны Азербайджана опубликовало список из 71 солдата, погибшего в ходе конфликта на армяно-азербайджанской границе. События, произошедшие в ночь с 12 на 13 сентября на приграничной территории Азербайджана в министерстве назвали «крупномасштабным наступлением ВС Армении».

В ходе конфликта погибли капитаны Лав Гурбанов и Камаледдин Мехбали. Также во время боевых действий в числе погибших оказались три старших лейтенанта Заур Бадалов, Джавад Алиев и Гасым Казымов. Самым молодым погибшим в ходе армяно-азербайджанского столкновения оказался солдат Расим Гафарли 2004 года рождения.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

15 сентября секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку договорились о прекращении огня на границе. По его словам, это произошло при вовлеченности международного сообщества.