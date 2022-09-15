Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня Секретарь СБ Армении Григорян: Баку и Ереван договорились о прекращении огня

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Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. Это произошло при вовлеченности международного сообщества. Об этом рассказал в интервью общественному телевидению Армении секретарь совета безопасности страны Армен Григорян.

При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня, — сообщил он.

Ранее в Министерстве обороны Армении заявили, что режим прекращения огня вступает в силу 14 сентября с 19:00 по московскому времени.

Перед этим МИД Азербайджана предложил Армении гуманитарное прекращение огня.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Из-за обострения ситуации на границе двух стран был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана. По его итогам было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации.