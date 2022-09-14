Азербайджан предложил армянской стороне прекращение огня Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня на границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД Азербайджана предложил Армении гуманитарное прекращение огня. Глава ведомства Джейхун Байрамов заявил спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, что Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня.

Баку в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. По словам главы МИД Азербайджана, обострение ситуации и дестабилизация не в интересах нашей страны. Спецпредставитель Михаил Швыдкой в свою очередь выразил надежду на прекращение столкновений, — говорится в сообщении МИД.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Из-за обострения ситуации на границе двух стран был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана. По его итогам было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации.