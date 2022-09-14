ОДКБ направит в Армению для оценки ситуации миссию во главе с генсеком

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Армению миссию для оценки ситуации миссию. ее возглавит генеральный секретарь организации Станислав Зась. Об этом сообщили в секретариате по итогам сессии.

Согласно представленной информации, задачей миссии станет оценка обстановки в зоне конфликта Армении и Азербайджана. Участники граппы подготовят доклад главам государств и выработают предложения по деэскалации напряженности. В состав миссии также войдет начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-участниц организации.

Кроме того, совет коллективной безопасности ОДКБ по итогам проведенной сессии согласовал создание рабочей группы, которая станет заниматься постоянным мониторингом ситуации в зоне своей ответственности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 сентября сообщил о начале онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), созванного по причине обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Это заседание срочное, оно было созвано по запросу армянской стороны.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.