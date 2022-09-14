В Минобороны Армении сообщили о прекращении огня на границе с Азербайджаном

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном

В Минобороны Армении заявили о прекращении огня на границе с Азербайджаном по всем направлениям с 20:00 (19:00), сообщили в Telegram-канале армянского военного ведомства. По информации министерства, распространившиеся в Сети сведения о том, что некоторые населенные пункты республики перешли под контроль ВС Азербайджана — фейк.

С 20:00 огонь практически прекратился по всем направлениям, значительных происшествий не зафиксировано. Распространяющаяся в Интернете информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, является абсолютной ложью, — сказано в сообщении.

Ранее МИД Азербайджана предложил Армении гуманитарное прекращение огня. Глава дипведомства Джейхун Байрамов заявил спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, что предложение Баку сделано в одностороннем порядке.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Из-за обострения ситуации на границе двух стран был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана. По его итогам было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации.