Минобороны Азербайджана заявило о 77 погибших в боях с Арменией

Фото: Аппарат Президента Республики Армения

Министерство обороны Азербайджана объявило, что число погибших в результате конфликта на границе с Арменией увеличилось до 77. Ранее ведомство опубликовало список погибших, состоящий из 71 солдата.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 135 человек убитыми.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

16 сентября Пашинян сообщил, что Совет безопасности Армении обсудил возможность введения военного положения в стране и пришел к выводу, что в настоящий момент эта мера нецелесообразна. По его словам, все желающие защищать границы Армении граждане могут заступить на службу на добровольной основе.