Армения решила не вводить военное положение Совбез Армении решил не вводить военное положение в стране

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Совет безопасности Армении обсудил возможность введения военного положения в стране и пришел к выводу, что в настоящий момент эта мера нецелесообразна, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, все желающие защищать границы Армении граждане могут заступить на службу на добровольной основе, передает ТАСС.

Мы в Совбезе обсудили возможность введения военного положения в стране, решили, что пока нет необходимости. Но есть граждане, которые хотят принять участие в обороне наших границ. Они могут идти в военные комиссариаты, — поделился Пашинян.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве уверены, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

15 сентября Минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в ходе конфликта на армяно-азербайджанской границе, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 105 человек убитыми.

Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ приступила к работе в Армении. Ее члены будут выполнять мониторинговую миссию на границе с Азербайджаном.