Пашинян назвал пути урегулирования конфликта с Азербайджаном

Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт с Азербайджаном можно решить тремя способами: военным, политическим и дипломатическим, сообщает «Интерфакс Азербайджан». По словам армянского премьера, на текущий момент власти республики не рассматривают военный исход армяно-азербайджанского столкновения в качестве единственного варианта развития событий. Пашинян также указал, что Ереван обратился к своему союзнику — России, чтобы Москва оказала поддержку Армении на основе военного договора, подписанного между двумя сторонами.

Наш союзник — Россия и ОДКБ. ...Мы обратились в ОДКБ. Дан ход процессу, который должен получить свое решение...Мы, конечно, не рассматриваем военное вмешательство как единственный сценарий, поскольку есть политические и дипломатические варианты. Мы также обратились к России о военной поддержке на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, — заявил Пашинян.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Из-за обострения ситуации на границе двух стран был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана. По его итогам было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации.