«Совсем оборзели?»: что сказал Путин про Украину, СВО и давление Запада Путин: Западу не удастся «оттеснить, ослабить и раздавить» Россию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО призвал их беречь себя и своих бойцов, обещал посещать новые регионы и заявил, что Западу никогда не удастся ослабить Россию. Что известно о встрече, что глава государства сказал о поведении Киева, как отозвался о давлении стран Запада?

О чем Путин попросил участников СВО

В программе «Москва. Кремль. Путин» репортер Павел Зарубин показал эксклюзивные кадры со встречи президента Владимира Путина с участниками специальной военной операции на Украине. В ходе беседы он рассказал, что прочитал представление на каждого из награждаемых и был впечатлен тем, как и где они воюют.

«Жизнь на фронте <...> гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского на награждении Героев России в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее. Но от вашей работы зависит будущее России», — объявил президент.

Он призвал офицеров «без победных реляций делать, делать» свою работу на передовой и беречь своих бойцов.

Всего на церемонии было вручено 15 золотых звезд Героя России. Ключевым моментом церемонии стало решение полковника Артема Жоги в нарушение протокола обратиться к Путину с просьбой баллотироваться на следующий президентский срок.

Что сказал Путин о поведении Киева

Президент резко высказался о национальной политике Киева.

«Вы хорошо это знаете: мы же не вмешивались поначалу, мы думали, что это само как-то успокоится, но нет», — напомнил глава государства.

Россия делала все, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт на территории Украины, отметил Путин.

Фото: МО РФ

«Никогда ничего подобного мы не делаем, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине, совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, по-народному — оборзели совсем?» — сказал президент.

Как Путин отозвался о Западе

Он упомянул ситуацию в парламенте Канады, когда законодатели, по словам Путина, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским аплодировали бывшему члену СС украинцу Ярославу Гунько. Чествование эсэсовца в Канаде наглядно демонстрирует, насколько на Западе хотят уничтожить Россию.

«На все готовы, с кем угодно готовы, лишь бы навредить России. <...> [Происходящее на Украине — это попытка] оттеснить Россию, ослабить ее и раздавить. Но ничего не получится. Никогда», — объявил Путин.

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