Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО призвал их беречь себя и своих бойцов, обещал посещать новые регионы и заявил, что Западу никогда не удастся ослабить Россию. Что известно о встрече, что глава государства сказал о поведении Киева, как отозвался о давлении стран Запада?
О чем Путин попросил участников СВО
В программе «Москва. Кремль. Путин» репортер Павел Зарубин показал эксклюзивные кадры со встречи президента Владимира Путина с участниками специальной военной операции на Украине. В ходе беседы он рассказал, что прочитал представление на каждого из награждаемых и был впечатлен тем, как и где они воюют.
«Жизнь на фронте <...> гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского на награждении Героев России в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее. Но от вашей работы зависит будущее России», — объявил президент.
Он призвал офицеров «без победных реляций делать, делать» свою работу на передовой и беречь своих бойцов.
Всего на церемонии было вручено 15 золотых звезд Героя России. Ключевым моментом церемонии стало решение полковника Артема Жоги в нарушение протокола обратиться к Путину с просьбой баллотироваться на следующий президентский срок.
Что сказал Путин о поведении Киева
Президент резко высказался о национальной политике Киева.
«Вы хорошо это знаете: мы же не вмешивались поначалу, мы думали, что это само как-то успокоится, но нет», — напомнил глава государства.
Россия делала все, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт на территории Украины, отметил Путин.
«Никогда ничего подобного мы не делаем, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине, совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, по-народному — оборзели совсем?» — сказал президент.
Как Путин отозвался о Западе
Он упомянул ситуацию в парламенте Канады, когда законодатели, по словам Путина, вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским аплодировали бывшему члену СС украинцу Ярославу Гунько. Чествование эсэсовца в Канаде наглядно демонстрирует, насколько на Западе хотят уничтожить Россию.
«На все готовы, с кем угодно готовы, лишь бы навредить России. <...> [Происходящее на Украине — это попытка] оттеснить Россию, ослабить ее и раздавить. Но ничего не получится. Никогда», — объявил Путин.
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