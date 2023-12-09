Жога признался в нарушении протоколов при обращении к Путину Жога рассказал, что обратился к Путину в неуставной форме

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Артем Жога

Герой ДНР Артем Жога рассказал РИА Новости, что нарушил протоколы при обращении к президенту РФ Владимиру Путину после церемонии награждения медалями «Золотая Звезда». По его словам, он обратился к верховному главнокомандующему ВС РФ в неуставной форме.

Я даже сам не знал, в каком формате будет проходить это мероприятие, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Владимировича, потому что я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться, — сказал Жога.

По словам Жоги, перед отправкой в Кремль он обсуждал с боевыми товарищами предстоящие президентские выборы. Они говорили ему, что хотят принять участие в голосовании и чтобы в списке кандидатов была фамилия Путина.

Ранее Путин в ходе неформального общения с Жогой заявил, что принял решение баллотироваться на новый срок. Это случилось после церемонии награждения медалями «Золотая Звезда».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что де-факто предвыборная кампания Путина уже стартовала, но юридически он пока не зарегистрирован как кандидат. Еще предстоит выполнить ряд формальностей, пояснил представитель Кремля.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак ранее сообщил, что 16 декабря состоится большое собрание группы избирателей по выдвижению Путина. Перед этим Песков сообщал, что 17 декабря также может состояться съезд «Единой России», на котором ожидается выступление Путина.