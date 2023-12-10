Путин призвал «беречь ребят» на передовой

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Военные действия в зоне спецоперации необходимо вести постепенно и при этом необходимо беречь солдат, заявил президент Владимир Путин в разговоре со спикером парламента ДНР Артемом Жогой, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Глава государства подчеркнул, что боевая работа должна идти планомерно, без победных реляций.

Нам какие-то реляции не нужны. Нам нужно ребят беречь, но делать, делать, делать, — сказал президент.

Он также поинтересовался у Жоги настроением в войсках. Тот ответил, что оно «очень хорошее» и «ребята вообще молодцы».

Ранее Путин отметил, что от боевой работы участников специальной военной операции зависит будущее России. Он также заявил, что считает правильным, чтобы участники СВО проводили наставническую работу в «Движении первых». Президент пояснил, что только передавая «от сердца к сердцу» свой жизненный опыт, можно добиться максимальных результатов.

Накануне глава государства назвал участников спецоперации достойными продолжателями ратных традиций ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил России.