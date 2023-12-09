Путин: бойцы СВО достойно продолжают традиции ветеранов ВОВ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Участники спецоперации на Украине достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к юнармейцам на слете «Славы Героев — будем достойны!». По его словам, которые приводит ТАСС, участники движения активно помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, словом и делом поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил, — сказал глава государства.

В декабре Путин подписал указ о присвоении званий генерал-майора, генерал-лейтенанта, а также вице-адмирала и контр-адмирала 67 российским офицерам. Звание генерал-лейтенанта присвоено восьми офицерам ВС РФ, генерал-майора — 20. Контр-адмиралами стали четверо военнослужащих, вице-адмиралом — один. В Росгвардии звание генерал-лейтенанта получили шесть человек, генерал-майорами стали семеро офицеров.

До этого президент присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку. Как отмечается, решение принято в связи с массовым героизмом и отвагой личного состава. До этого гвардейской стала 61-я зенитная ракетная бригада.