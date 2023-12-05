Путин высказался о работе участников СВО в «Движении первых» Путин высоко оценил наставничество участников СВО в «Движении первых»

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным, чтобы участники специальной военной операции на Украине проводили наставническую работу в «Движении первых». Как заявил глава государства во время заседания Наблюдательного совета общероссийской организации в Пятигорске, только передавая «от сердца к сердцу» свой жизненный опыт, можно добиться максимальных результатов, передает ТАСС.

Потому что только передавая от сердца к сердцу свой жизненный, реальный опыт, а это такой серьезный жизненный опыт, можно добиваться максимального результата, — уверен Путин.

Во время заседания с президентом выступил участник «Движения первых» Никита Кудинов, который был на передовой в ходе спецоперации, и поделился своим опытом такой работы. Как отметил Путин, это очень ответственная и уникальная по своему характеру миссия и то, что сейчас делает Кудинов, имеет огромное значение для будущего России.

Ранее Путин заявил, что необходимо проработать механизмы поддержки вдов участников СВО, которые жили с военными в гражданском браке. Глава государства призвал правозащитников аккуратно рассмотреть этот вопрос, чтобы не было возможности для злоупотреблений.