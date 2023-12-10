Путин рассказал, от чего зависит будущее России Путин: от боевой работы участников СВО зависит будущее России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

От боевой работы участников специальной военной операции зависит будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин. Фрагмент с обращением главы государства после вручения участникам СВО орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля появился в воскресной программе «Москва. Кремль. Путин».

От вашей боевой работы многое зависит. В будущем России это очевидно, — сказал он к участникам спецоперации.

Ранее Путин заявил, что считает правильным, чтобы участники специальной военной операции на Украине проводили наставническую работу в «Движении первых». Как заявил глава государства, только передавая «от сердца к сердцу» свой жизненный опыт, можно добиться максимальных результатов.

До этого замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский высказал мнение, что после завершения спецоперации России при идеальном раскладе необходимо будет найти оптимальную политическую формулу. По его словам, консервативный подход в кризисных ситуациях хорошо себя показал, однако этого может быть недостаточно в спокойный период.

Кроме того, Ходаковский считает, что военная операция свалилась на российский народ тяжким грузом. Несмотря на это, именно люди являются главной движущей силой страны в СВО, подчеркнул он. По его словам, армия выстоит в этом противостоянии благодаря жертвенности и вере людей в правое дело.