«Совсем оборзели»: Путин о властях Украины Путин назвал Киев оборзевшим после объявления русских некоренной нацией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Украины «совсем оборзели», когда решили объявить русских некоренной нацией. По его словам, Москва никогда не решилась бы на проведение специальной военной операции, если бы Россию не начали уничтожать на ее исторических территориях. Об этом Путин заявил беседе с Героями РФ после вручения медалей «Золотая звезда». Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия-1» Павла Зарубина.

Никогда ничего подобного мы бы не делали, если бы [власти Украины] не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией. Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем, — сказал глава государства.

Ранее Путин указал, что объявление русских некоренной нацией на Украине является «полным беспределом». По его словам, Украина сформировалась только при СССР, в том числе за счет южнорусских земель. При этом в «средневековых документах» украинцы сами именовали себя русскими, рассказал Путин.

В июле 2023 года власти Киева запретили песни и книги на русском языке. Глава комиссии Горсовета во вопросам образования и науки Вадим Васильчук заявил, что это позволит ограничить «гибридное» влияние на культуру Украины. Также депутаты проголосовали за переименование 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией.