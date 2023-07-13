В Киеве запретили песни и книги на русском в общественных местах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице, сообщается на официальном сайте совета. Это касается книг, аудиовизуальных произведений и театральных представлений. Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук пояснил, что таким образом должно быть ограничено «гибридное» влияние на украинскую культуру.

Необходимо окончательно раз и всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги, — отметил Васильчук.

Также депутаты проголосовали за переименование 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией.

Ранее сообщалось, что правительство России поручило разработать словари с разрешенными к использованию чиновниками заимствованными словами: там будут прописаны их значения и сферы использования. Такая мера принята на фоне закона, подписанного президентом Владимиром Путиным, о нормах современного русского литературного языка.