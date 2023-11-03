«Полный беспредел»: Путин оценил притеснение русских на Украине Путин назвал беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине

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Президент России Владимир Путин

Объявление русских некоренной нацией на Украине — «полный беспредел», заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сообщество». Он добавил, что в Донбассе при этом стали истреблять русских.

Когда начали истреблять все русское там, [на Украине] это, конечно, запредельные вещи. А когда в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях, то это вообще полный беспредел. А параллельно еще начали истреблять русских в Донбассе под аплодисменты Запада, — заявил Путин.

Также он указал, что Украина была сформирована только при СССР, в том числе, за счет южнорусских земель, поскольку ее не было при Российской империи. Путин добавил, что в средневековых документах украинцы сами себя именуют «русскими».

Ранее в Киеве произошел скандал. Во время поездки пассажирки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти с русского языка на украинский. Мужчина попросил женщин покинуть машину и отменить заказ. В итоге поездку отменил сам водитель. Пассажирки пожаловались в службу поддержки агрегатора Bolt, после чего мужчину уволили. Кроме того, компания навсегда заблокировала лицензию водителя.

В июле 2023 года власти Киева запретили песни и книги на русском языке. Глава комиссии Горсовета во вопросам образования и науки Вадим Васильчук заявил, что это позволит ограничить «гибридное» влияние на культуру Украины. Также депутаты проголосовали за переименование 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией.