Лобода предложила работу таксисту из Киева, уволенному за русский язык Лобода предложила русскоязычному киевскому таксисту помочь выучить украинский

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что предложила работу уволенному за русский язык киевскому таксисту. Что об этом известно?

Зачем Лобода спасает таксиста

Певица написала в соцсетях, что готова дать работу таксисту сервиса Bolt, который отказался переходить на украинский язык во время поездки с двумя пассажирками и был уволен. Подписчики негативно встретили предложение Лободы. В частности, украинский волонтер Сергей Стерненко написал, что инициатива певицы показательна.

«Похоже, у <...> агентуры прошло указание качать активно языковую тему. Бойко, Арестович, Лобода», — написал активист в своем Telegram-канале.

Подписчики уличили артистку в пророссийской позиции.

«Скажите, пожалуйста, Светлана, вы на работу берете всех, кто нарушает украинское законодательство, или как-то избирательно?» — написал один из пользователей, которого поддержали 186 человек.

«Гадость пророссийская», — добавил другой.

После критики Лобода заявила, что сделала это, чтобы помочь водителю совершенствовать украинской язык. По мнению певицы, после практики таксист смог бы вернуться на работу.

«Друзья, я предлагаю этому человеку работу, чтобы вместе совершенствовать украинский язык, и после этого он мог бы работать и обслуживать людей на государственном языке», — написала Лобода.

За что уволили таксиста в Киеве

Инцидент произошел 26 октября в столице Украины — в Киеве. Во время поездки пассажирки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти с русского языка на украинский. Мужчина попросил женщин покинуть машину и отменить заказ. В итоге поездку отменил сам водитель.

Пассажирки пожаловались в службу поддержки агрегатора Bolt, после чего мужчину уволили. Кроме того, компания навсегда заблокировала лицензию водителя.

После этого таксист записал видеообращение и опубликовал его в Сети. Он поблагодарил людей за поддержку.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. <...> Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии», — сказал водитель.

Мужчина уточнил, что после увольнения нигде не работает и живет у себя дома. В конце он сказал по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Как относятся к русскому языку на Украине

С 16 января 2021 года сфера обслуживания на Украине формально полностью перешла на украинский язык. Если на заправках, в супермаркетах, интернет-магазинах, кафе, ресторанах, банках, аптеках и других подобных местах с клиентами не говорят на украинском, то предпринимателям в случае обращения клиентов в соответствующие органы грозит штраф до 6,8 тысячи гривен (более 17 тысяч рублей). За повторное нарушение могут оштрафовать уже на 11,9 тысячи гривен (более 30 тысяч рублей). По действующему закону в сфере услуг на Украине говорить на языках национальных меньшинств можно лишь в исключительных случаях.

В июле 2022 года на Украине ввели штрафы за использование русского языка для сотрудников различных структур. За первое нарушение размер штрафа составляет от 3400 гривен (порядка 7500 рублей) до 8500 гривен (около 19 тысяч рублей), за повторное — до 11 900 гривен (около 26,5 тысячи рублей).

В апреле 2023 года депутат Верховной рады Георгий Мазурашу предложил скорректировать норму для частного бизнеса, однако инициатива не нашла поддержки.

Накануне бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала принять меры против русскоязычного населения Украины. По ее словам, таких людей необходимо использовать в боевых действиях.

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