«Они придурки»: Путин о чествовании нациста в канадском парламенте Путин назвал чествовавших нациста в канадском парламенте придурками

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Чествование нациста в канадском парламенте — это перевернутое сознание, заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. По словам главы государства, те, кто ответственен за эту акцию, — придурки и неонацисты, которые готовы с кем удобно сотрудничать, только бы России навредить.

Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того что они придурки, так они еще и неонацисты. Это просто перевернутое сознание, — сказал Путин.

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в парламент был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году.

Главное следственное управление СК России ранее заочно обвинило украинского националиста Хунку (Гуньку) в геноциде мирного населения во времена Великой Отечественной войны. Речь идет об истреблении жителей Украинской ССР.