Украинскому националисту предъявили обвинение в геноциде СК обвинил украинского националиста в геноциде мирного населения в годы ВОВ

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Главное следственное управление СК России заочно обвинило украинского националиста Ярослава Хунку, известного также как Гунька, в геноциде мирного населения во времена Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале ведомства. Речь идет об истреблении жителей Украинской ССР.

Следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой проходил службу Хунка, — уточнили в СК.

Пехотная дивизия СС «Галичина» была сформирована весной 1943 года по распоряжению Адольфа Гитлера. Сюда набирались украинские добровольцы, в числе которых значился уроженец села Умани Ярослав Хунка. По информации следствия, Хунка и другие члены дивизии уничтожали мирных жителей оккупированной Львовской области УССР. Установлено, что с 23 по 28 февраля 1944 года СС «Галичина» истребила не менее 500 граждан СССР в населенном пункте Гута Пеняцкая (Львовская область).

В СК добавили, что сейчас решается вопрос о заочном аресте и объявлении Хунки в международный розыск. Следствие уже направило в Канаду, Белоруссию и Польшу запросы о правовой помощи в этом деле.

Ранее сотрудники ФСБ задержали члена украинского националистического батальона, который стоял во главе экстремистской ячейки «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), участвовавшей в энергетической и водной блокаде Крымского полуострова. По версии следствия, обвиняемый вербовал в организацию новых членов для совершения преступлений и финансировал создание базы в Херсонской области.