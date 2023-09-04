Задержан главарь нацбатальона Украины, устраивавшего блокаду Крыма В Херсонской области задержали главу нацбатальона Украины, блокировавшего Крым

Фото: ГСУ СК России по Херсонской области

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области члена украинского националистического батальона, который стоял во главе экстремистской ячейки «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), участвовавшей в энергетической и водной блокаде Крыма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Обвиняемый вербовал в организацию новых членов для совершения преступлений и финансировал создание базы в Херсонской области.

ФСБ России по Херсонской области задержан гражданин России, житель Геническа 1973 г. р., причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования, — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что помимо продовольственной, энергетической и водной блокады полуострова целями группировки были нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за присоединение Крыма к Украине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации члена украинского отряда «Гонор», входящего в состав нацбатальона «Волки Да Винчи», Константина Фощанко. Он уточнил, что националист был убит в ходе боев на Купянском направлении.