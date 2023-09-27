Разводит цветы, поддерживает Украину: что известно о канадском ветеране СС Как 98-летний военный в отставке спровоцировал увольнение спикера Энтони Роты

Фото: AP/ТАСС

Как оказалось, 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии

Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота был вынужден уйти в отставку после скандала с участием 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Он пригласил военного на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, что вызвало недовольство еврейской диаспоры. Что на самом деле совершил этот ветеран во время Второй мировой войны и из-за чего Польша обиделась на Канаду — в материале NEWS.ru.

Что за инцидент произошел в Канаде и при чем тут Польша

Инцидент произошел 22 сентября во время визита Владимира Зеленского в Оттаву. В парламент пригласили 98-летнего Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Оказывается, о том, чем еще известен Хунка, Рота не знал.

Дело в том, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Она была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году.

Еврейские организации B’nai Brith Canada, Центр по делам Израиля и евреев и Центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» выразили протест канадским властям. Они назвали ситуацию «шокирующей», так как, по их словам, преступления Хунки против человечности во время холокоста документально доказаны. ООН, Россия и Белоруссия также негативно отреагировали на присутствие ветерана в парламенте, а посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал извинений.

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press Громкий скандал, разразившийся в канадском парламенте после визита Зеленского, привел к отставке спикера Энтони Рота

Позже в Варшаве заявили, что эсэсовец мог также участвовать в преступлениях в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения. Комиссия по расследованию преступлений против народа Института национальной памяти Польши ищет в архивах доказательства причастности Хунки к убийству около 800 поляков в 1944 году в городе Гута Пеняцкая и к другим преступлениям, произошедшим во время Второй мировой войны.

Представитель комиссии Рафал Лешкевич заявил, что дело ветерана напоминает дело Ивана Демьянюка — бывшего украинского охранника в немецких концлагерях, который после войны скрылся в США, но был депортирован в Германию и осужден. Если в Варшаве найдут доказательства вины Хунки, Польша намерена направить властям Канады запрос о его выдаче.

Сам Рота извинился за приглашение Хунки в парламент. По его словам, он не знал подробностей биографии военного, когда звал его на встречу.

Что сказал Рота после скандала

Рота выступил в последний раз в парламенте 25 сентября. «Я должен уйти с поста вашего спикера. Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление», — так спикер завершил свою речь перед палатой общин.

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Рота пригласил ветерана СС и представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны»

Такое решение было принято по результатам голосования парламентариев. С соответствующими заявлениями выступили представители Новой демократической партии (25 мест в нижней палате), Либеральной и Консервативной партий Канады (158 и 117 мест соответственно). Их поддержал и оппозиционный Квебекский блок (32).

До этого о необходимости ухода Роты заявляла глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Мелани Жоли, которая назвала чествование в канадском парламенте бывшего бойца дивизии СС позором для канадцев.

Как отреагировала Москва на скандал в Канаде

Присутствие Хунки в парламенте как нельзя лучше характеризует режим премьер-министра Канады Джастина Трюдо, «взявшего на вооружение оголтелую русофобию», заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не намерена мириться с тем, что «канадские либералы заигрывают с нацизмом», и предпримет необходимые шаги в контексте отношений Канады и РФ, «переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис».

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для прикрытия политики премьер-министра страны из Энтони Роты сделали «козла отпущения». По ее мнению, аналогичное «бесславное будущее» ожидает всех, кто в мире поддерживает «лесных братьев, факельные шествия и прочую нацистскую шваль». Захарова обратила внимание, что за приглашение бывшего эсэсовца извинились, а за лозунги, которыми в парламенте встречали Зеленского, — нет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что для прикрытия русофобской политики премьер-министра Канады из Энтони Роты сделали «козла отпущения»

Почему на самом деле возник скандал из-за Хунки

В этом скандале столкнулись внутренняя и внешняя политика Канады, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, если бы речь шла о каком-то внутреннем мероприятии страны, то пригласили бы туда нацистов, ему бы поаплодировали и удачно забыли,

«Не стоит забывать, что в области внутренней политики Канада одна из либеральных стран с толерантным отношением ко всему, в том числе к нацистским преступникам, которые прекрасно себя чувствуют в этой стране. Действительно, спикер парламента прекрасно знал, кто этот человек, и думал, что то, что проходит внутри страны, пройдет и на международной арене. Но тут столкнулись две реальности. Не реагировать на это нельзя», — сказал Ткаченко.

По его мнению, Трюдо выступил с совершенно нелепой речью, обвинив во всем Россию. «Надо же было как-то выкручиваться», — добавил Ткаченко.

Что известно о Хунке

Хунка родился в городе Урмань в 1925 году и в возрасте 18 лет стал добровольцем дивизии СС «Галичина». Он утверждал, что принял решение вступить в СС после призыва Украинского национального комитета бороться за независимость их страны.

Членов этой дивизии обвиняют в убийствах мирных поляков и евреев. После завершения войны подразделение оказалось в английской зоне оккупации, бойцов на время поместили в лагеря для пленных, а затем отпустили, не выдав СССР.

По данным Центра по изучению Холокоста «Друзья Симона Визенталя», это подразделение «несет ответственность за массовые убийства невинных гражданских лиц с невообразимым уровнем жестокости и злобы».

В открытых источниках нет подтверждений, что Хунка лично участвовал в военных преступлениях, однако известно, что в 1944 году он был на стороне противника в боях против армии СССР.

Фото: 4th Waffen Grenadier Division of the SS/Public Domain/wikipedia/commons Ярослав Хунка (в центре в верхнем ряду)

После окончания войны Хунка поселился в Великобритании и там вступил в Ассоциацию украинцев Англии. В 1951-м он женился и через три года переехал в Торонто. В те годы Канада разрешила примерно 600 другим бывшим членам дивизии поселиться на своей территории.

В Канаде Хунка продолжил поддерживать контакты с другими ветеранами СС «Галичина» и активно участвовать в жизни украинско-канадской диаспоры. Он ведет блог об украинских формированиях в годы Второй мировой войны.

По последним данным, в 2022 году Хунка жил в городе Норт-Бей в центральной части Канады. У него четверо детей — Леша, Наталка, Робин и Аарон. Как писали СМИ, он исповедует православие, любит проводить время в кругу своих детей, заниматься садоводством и работой по дереву.

Читайте также:

Маск поставил на место премьера Канады, защитив Россию: что сказал

Польша подключилась к скандалу с эсэсовцем в канадском парламенте

«Потом долго мыли руки»: Захарова о чествовании эсэсовца в Канаде