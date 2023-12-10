«БПЛА летают, как мухи»: Путин о сложностях в зоне СВО Путин: работа российских военных на СВО непроста из-за большого числа БПЛА ВСУ

Работа российских военнослужащих в зоне СВО непроста из-за постоянных обстрелов беспилотников ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль.Путин». По его словам, БПЛА украинской армии летают там как «мухи». Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают, как мухи, над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах, — сказал Путин.

Ранее Путин в разговоре со спикером парламента ДНР Артемом Жогой заявил, что военные действия в зоне спецоперации необходимо вести постепенно и при этом необходимо беречь солдат. Глава государства подчеркнул, что боевая работа должна идти без победных реляций. Он также поинтересовался у Жоги настроением в войсках. Тот ответил, что оно «очень хорошее» и «ребята вообще молодцы».

До этого Путин отметил, что от боевой работы участников специальной военной операции зависит будущее России. Он также заявил, что власти Украины «совсем оборзели». Таким образом он прокомментировал решение Киева объявить русских некоренной нацией в стране.