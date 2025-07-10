Российскому военному из Якутии присвоили почетное звание

Ефрейтор Алексей Петров, известный под позывным Медведь, получил звание Героя Российской Федерации, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев. Военный родом из села Магасс в Якутии.

В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость, — написал глава республики.

По его словам, Петров стал двенадцатым уроженцем Якутии, удостоенным этой высокой награды в ходе специальной военной операции. Он добавил, что ефрейтор получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

Ранее Ефрейтор Людмила Болилая, служившая медсестрой в мотострелковом подразделении, была удостоена звания Героя России. Она закрыла собой раненого солдата от осколков, в результате чего с многочисленными ранениями была госпитализирована.

Также Герой России участник СВО на Украине Олег Пивоваров рассказал о потерянном здоровье — в машину бойцов влетел вражеский дрон-камикадзе, осколок боеприпаса попал ему в шею, повредив верхний отдел позвоночника. Врачи не давали никаких гарантий, однако он поставил себе цель встать и смог это сделать.