Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 06:38

Российскому военному из Якутии присвоили почетное звание

Ефрейтору Петрову из Якутии присвоили звание Героя России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ефрейтор Алексей Петров, известный под позывным Медведь, получил звание Героя Российской Федерации, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев. Военный родом из села Магасс в Якутии.

В боях Алексей проявил выдающуюся храбрость, — написал глава республики.

По его словам, Петров стал двенадцатым уроженцем Якутии, удостоенным этой высокой награды в ходе специальной военной операции. Он добавил, что ефрейтор получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

Ранее Ефрейтор Людмила Болилая, служившая медсестрой в мотострелковом подразделении, была удостоена звания Героя России. Она закрыла собой раненого солдата от осколков, в результате чего с многочисленными ранениями была госпитализирована.

Также Герой России участник СВО на Украине Олег Пивоваров рассказал о потерянном здоровье — в машину бойцов влетел вражеский дрон-камикадзе, осколок боеприпаса попал ему в шею, повредив верхний отдел позвоночника. Врачи не давали никаких гарантий, однако он поставил себе цель встать и смог это сделать.

Якутия
герой России
звания
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоренный к тюрьме Тимур Иванов может стать банкротом
В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Российские бойцы прикрывали собой мирных жителей при эвакуации из ДНР
В Европе раскрыли, какое «секретное оружие» Трамп готов применить против РФ
Экономист предсказал резкое снижение ключевой ставки уже в июле
Пускаю в ход свежие овощи — шакшука для бодрого утра
Российскому военному из Якутии присвоили почетное звание
Стало известно, как на Украине поступают с телами бойцов ВСУ
Врач раскрыла, чем опасно самолечение зубов
ФСБ рассекретила показания юного бандеровца о Волынской резне
Врач перечислила факторы, которые снизят риски пищевого отравления летом
БПЛА ВСУ сбили над Пензенской областью
Россиянам рассказали о новых трендах в туризме
Популярный американский блогер с огромной аудиторией хочет возглавить Х
Кабачковые рулетики с морковью и сыром: самая быстрая летняя закуска
Танк-монстр пошел на прорыв, войска наступают: успехи ВС РФ к утру 10 июля
В Госдуме раскрыли, кто имеет право на пособие для подготовки детей к школе
Захарова рассказала о возможной встрече Рубио и Лаврова
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 июля
Директор МХАТ Кехман задолжал банкам астрономическую сумму
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.