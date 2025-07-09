Вырвавшийся из «клещей» ВСУ боец СВО одной фразой описал бой Боец СВО заявил об ослаблении противника в районе Кременских лесов

Младший лейтенант Максим Девятов, выбравшийся из «клещей» ВСУ в районе Кременских лесов, рассказал газете «Красная звезда», что противник «выдохнулся» во время боя. По словам военнослужащего, украинским бойцам не удалось осуществить полноценную атаку.

Девятов нес службу в зоне специальной военной операции с 24 февраля 2022 года, сообщает издание. Он удостоился звания Героя России за бои в Кременских лесах. По информации журналистов, Девятов возвращался с дежурства с напарником, когда узнал, что его «группа попала в клещи» ВСУ. Он вместе с четырьмя бойцами оборонялся на протяжении нескольких часов, подчеркнули в газете.

Противник выдохся, его атака захлебнулась, — описал одной фразой атаку украинских солдат Девятов.

Ранее ветеран ВСУ и журналист Владимир Бойко заявил, что в украинской армии практически отсутствует пехота из-за высокого уровня дезертирства. По его словам, никто не хочет умирать ради того, чтобы чиновники покупали элитную недвижимость или развлекались в клубах.