Терешкова, Жога, бойцы ВС РФ: кто и как просил Путина участвовать в выборах «Сейчас такое время»: Путин объяснил свое решение участвовать в выборах

Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и Валентина Терешкова

Владимир Путин после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России, которая прошла сегодня в Кремле, заявил, что принял решение идти на новый президентский срок в 2024 году. Кто и когда просил российского лидера баллотироваться в президенты?

Что сказал Артем Жога Путину

Герой Донецкой Народной Республики, председатель Народного Совета ДНР Артем Жога после церемонии обратился к российскому лидеру с просьбой от всех новых регионов, военнослужащих специальной военной операции и других россиян принять участие в выборах в 2024 году.

«Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса хотел просить вас принять участие в выборах президента России, потому что работы очень много и благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, а также мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны России», — обратился Жога к главе государства.

Путин ответил, что в «разное время были разные мысли, но сейчас такое время, когда нужно принимать решение».

«Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Артем Жога

Кто просил Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента 2018 года

Представитель профсоюзной организации ГАЗ Артем Баранов 6 декабря 2017 года в ходе посещения Путиным завода пообещал главе государства поддержку работников автозавода на президентских выборах.

«Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — сказал он.

После его слов Владимир Путин сообщил, что будет баллотироваться на президентских выборах в марте 2018 года.

«Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — заявил глава государства.

Ранее в этот же день во время Всероссийского форума добровольцев телеведущий Дмитрий Губерниев поинтересовался у президента, принял ли он уже решение по поводу выборов.

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее, а достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают», — ответил тогда президент.

23 декабря 2017 года съезд партии «Единая Россия» официально проголосовал за поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Путин

Что говорила Терешкова о президентских сроках в новой Конституции

Герой Советского Союза летчик-космонавт и экс-депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова 10 марта 2022 года в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Конституции РФ предложила снять ограничения на число президентских сроков.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции», — сказала она.

Также Терешкова отметила, что из-за существующего в обществе авторитета Владимира Путина в основном законе страны нужно заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией.

Как Путин объявил о решении баллотироваться на пост президента в 2004 году

18 декабря 2003 года Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Краснодара во время прямой линии, заявил, что принял решение баллотироваться на пост президента.

«Я планировал сделать это заявление в ближайшие дни, поскольку официальная кампания только началась. Знаю, что вопросов таких много. Мой ответ утвердительный: да, буду баллотироваться», — сказал тогда президент.

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