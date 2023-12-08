Путин заявил о готовности к выборам: кому и где он об этом сообщил Владимир Путин заявил о своем решении выдвигаться на президентские выборы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

8 декабря 2023. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле накануне Дня Героев Отечества.

После вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Что об этом известно?

Кому первым Путин рассказал о своем решении

После церемонии Владимир Путин пообщался с награжденными Героями России. Герой ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога попросил главу государства пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе, и он согласился, сообщает «Коммерсант».

Жога пояснил, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли российский лидер баллотироваться.

«Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», — заявил Герой России.

Также Жога отметил, что если ему предложат стать доверенным лицом Путина на выборах, то он согласится.

Как в России отреагировали на решение Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решения президента ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции многонационального народа России.

«Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждёт их дома. И, думаю, что уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», — сказала она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Путин никогда не избегал и не избегает ответственных решений.

«И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь прежде всего на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой», — подчеркнула Матвиенко.

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов заявил, что партия поддерживает решение президента и сделает все для его победы на выборах в 2024 году.

«В период тяжелых испытаний, через которые проходит Россия, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы», — написал он в своем Telegram-канале.

Когда и в каком формате будут проходить выборы президента России

Выборы президента России в 2024 году будут длиться в течение трех дней — с 15 по 17 марта, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Впервые в истории России они будут многодневными.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, соответствующее постановление принял Совет Федерации. Документ вступает в силу с момента его опубликования. Голосование по вопросу президентских выборов состоялось 7 декабря на пленарном заседании Совфеда.

Отмечается, что досрочное голосование на выборах президента России будет проходить с 25 февраля по 14 марта 2024 года, говорится в постановлении ЦИК РФ. Основное голосование будет проходить в течение трех дней, с 15 по 17 марта.

«Досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», — сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

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