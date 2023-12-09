«Умственно отсталые»: в чем СБУ обвинила Героя ДНР Жогу, как он ответил Герой ДНР Жога отверг обвинения СБУ в коллаборационизме

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Артем Жога

Герой ДНР Артем Жога отверг обвинения Службы безопасности Украины в «коллаборационизме» и «содействии государству-агрессору», назвав «умственно отсталыми» тех, кто их выдвинул. Кто такой Жога, почему его заочно осудили на Украине?

Кто такой Артем Жога

Уроженец Донецкой области Украины, Артем Жога вместе с сыном Владимиром жил в Славянске, когда начался конфликт в Донбассе. В 2014 году отец и сын вступили в добровольческий батальон «Спарта», который возглавлял россиянин Арсен Павлов, известный как Моторола.

После того как Моторола погиб в октябре 2016 года, Владимир Жога (позывной Воха) встал во главе «Спарты». Отец Артем на этом посту сменил сына, погибшего вскоре после начала СВО в боях за Волноваху. Президент Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге звание Героя России и в мае 2022 года лично передал медаль «Золотая звезда» его отцу.

8 декабря 2023 года Артем Жога вновь встретился с Путиным и попросил его баллотироваться в президенты в 2024 году. Глава государства согласился — в первый раз с начала года прямо ответив на вопрос, будет ли он участвовать в президентской гонке.

В чем СБУ обвинила Жогу

В тот же день Служба безопасности Украины заочно предъявила Артему Жоге обвинения в «коллаборационизме» и «сотрудничестве с государством-агрессором» на основании его деятельности на посту главы Народного совета ДНР.

По утверждению СБУ расследование установило, что он руководил работой парламента ДНР и на своем посту занимался распределением бюджетных средств для нужд военнослужащих.

На просьбы прокомментировать эти обвинения Жога ответил журналистам, что трудно комментировать заявления, оторванные от реальности.

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <...> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет», — развел руками Герой ДНР.

Чем сейчас занимается Жога

В сентябре 2023 года Артем Жога оставил пост командира батальона «Спарта», вступил в партию «Единая Россия» и принял участие в парламентских выборах в ДНР. 20 сентября он был избран спикером Народного совета республики.

Фото: kremlin.ru Артем Жога

Незадолго до этого Жога сообщил, что стал героем документального сериала «Отцы Донбасса» о «людях, которые сопротивляются мировому нацизму».

Накануне Жога встретился с Путиным на церемонии вручения звезд Героя России участникам СВО. После того как президент ответил согласием на просьбу идти на выборы в 2024 году, Герой ДНР объявил, что готов быть доверенным лицом Путина на выборах. По словам спикера донецкого парламента, на территории народных республик Донбасса у Путина нет конкурентов и действующий глава государства победит там с огромным отрывом.

Что не так с «умственно отсталыми»

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором в том числе предложило заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта».

В пояснительной записке к проекту подчеркнуто, что термин «умственно отсталый» является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации. «В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин „умственная отсталость“ на термин „нарушение интеллекта“, уже используемый в статье 92 федерального закона № 273-Ф3», — говорится в пояснительной записке.

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