Жога высказался о конкурентах Путина на выборах Жога: никто не составит Путину конкуренцию на грядущих президентских выборах

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Артем Жога

Герой ДНР Артем Жога заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет конкурентов на выборах главы государства в 2024 году, в том числе в новых регионах. В беседе с РИА Новости он отметил, что решение президента о проведении спецоперации на Украине и вхождении в состав РФ новых регионов — Херсонской, Запорожской областей, ЛНР, ДНР — дало этим регионам свободу выбора и возможность разговаривать на русском языке.

Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом, — сказал Жога.

Выборы президента состоятся 17 марта 2024 года, постановил Совет Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что с принятием решения о дате выборов дается старт избирательной кампании.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь, указала, что выборы будут проведены в соответствии с ожиданиями граждан России. Она заявила, что впервые в истории России выборы президента будут проходить в токсичной геополитической атмосфере. Однако Памфилова добавила, что избирательная система в стране обладает запасом прочности для должного проведения голосования.

Путин ранее заявил, что любые попытки вмешаться в избирательные процессы, проходящие на территории страны, будут пресекаться. Он добавил, что государство сделает все возможное, чтобы не допустить интервенции.