«Сумасшедший в дурдоме»: Жога высказался об обвинениях СБУ Жога назвал обвинения СБУ действиями «умственно отсталых»

Фото: kremlin.ru

Артем Жога

Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога назвал предъявленные ему обвинения СБУ совершенно оторванными от реальности. По его словам, которые приводит РИА Новости, в украинской спецслужбе работают «умственно отсталые люди».

Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет, — сказал он.

Президент России 8 декабря сообщил Жоге о своих планах баллотироваться на новый президентский срок, это заявление прозвучало в Кремле, когда там проходило неформальное общение главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России. После этого СБУ обвинила Жогу в «коллаборационизме» и пособничестве «государству-агрессору» и заявила, что его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в «террористических организациях».

В свою очередь, Жога заявил, что решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента на еще один срок поднимет боевой дух россиян, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, боевой дух у военнослужащих поднимется «на тысячу процентов».