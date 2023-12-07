Экс-главком ВДВ назвал политические пристрастия Героев России Экс-главком ВДВ Шаманов: Герои России будут голосовать за Путина

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Владимир Шаманов

Депутат Госдумы, экс-главком Воздушно-десантных Войск и Герой России Владимир Шаманов заявил NEWS.ru, что сообщество Героев России решило голосовать на предстоящих президентских выборах за Владимира Путина. Он также озвучил количество военнослужащих, получивших звание Героя России за подвиги в ходе Специальной военной операции.

Через два дня Россия будет отмечать День Героев Отечества. Этот праздник состоялся прежде всего благодаря президенту. Геройское сообщество определилось, наш национальный лидер будет нашим кандидатом, и мы призываем население страны поддержать начинание Героев, — сказал Шаманов.

По его словам, героизм, проявляемый военнослужащими в ходе СВО, позволил стабилизировать ситуацию и быть уверенными в победе. Шаманов подчеркнул, что противник России будет разбит.

[В ходе] специальной военной операции более 300 человек стали Героями Российской Федерации, к сожалению, 81 посмертно. Обстановка на фронтах стабилизировалась, мы уверенно видим свет в конце туннеля. И наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, — подчеркнул бывший глава ВДВ.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в основном, чтении законопроект, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. В документе прописаны социальные права участников таких подразделений, которые приравниваются к гарантиям государства перед военнослужащими ВС РФ. Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться те же льготы и социальные гарантии, что существуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач.