Госдума одобрила законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии

Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, передает ТАСС. В документе прописаны социальные права участников таких подразделений, которые приравниваются к гарантиям государства перед военнослужащими ВС РФ.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов и сенаторов в сентябре. Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться те же льготы и социальные гарантии, существующие для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач.

Также прописано, что такие подразделения могут создаваться Росгвардией по решению президента России. Они могут быть задействованы, в том числе во время проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Накануне глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что в третьем чтении этот законопроект могут рассмотреть уже в середине декабря.

Депутат также сообщал, что в Думе рассматривают законопроект о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Парламентарий отметил, что в поправках предлагается распространить на эту категорию военнослужащих нормы об уголовном наказании, аналогичные тем, что действуют для добровольческих формирований Минобороны.