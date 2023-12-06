Госдума собралась уравнять в правах добровольцев Росгвардии и Минобороны Хинштейн: ГД на следующей неделе может принять законы о добровольцах Росгвардии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроекты о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, написал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что рассмотрение состоится на этой неделе, а окончательно документы могут быть приняты уже на следующей. По его словам, они должны распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже установлены законами для Минобороны.

Наш пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии подготовлен ко второму чтению и может быть рассмотрен Госдумой уже завтра. В этом случае <…> окончательное третье чтение состоится на следующей неделе, — написал Хинштейн.

Ранее он сообщил, что Дума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Парламентарий отметил, что в поправках депутаты предлагают распространить на эту категорию военнослужащих нормы об уголовном наказании, аналогичные тем, что действуют для добровольческих формирований Минобороны.

Также Хинштейн до этого сообщал о рассмотрении законопроекта о создании для Росгвардии собственной госинформсистемы (ГИС) в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. По его словам, проект упростит взаимодействие Росгвардии с россиянами, а также поможет повысить контроль за оборотом оружия в стране.