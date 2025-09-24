Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 04:20

Россиянам рассказали, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

Депутат Чаплин: до 1 декабря нужно заплатить налоги на имущество и транспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба уже начала уведомлять граждан о необходимости уплаты налогов на транспорт и имущество, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, россиянам необходимо покрыть выставленные счета до 1 декабря, чтобы избежать штрафов.

В настоящее время ФНС начинает рассылку уведомлений на оплату земельного, транспортного, имущественного налогов и НДФЛ за прошедший год. Крайний срок для их перечисления — 1 декабря 2025 года. Соблюдение этого срока крайне важно, так как со 2 декабря на невыплаченные суммы автоматически начинают начисляться пени за каждый день просрочки, — заявил Чаплин.

Депутат отметил, что сейчас налоговые уведомления чаще всего приходят в электронном виде. По его словам, их можно получить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, мобильное приложение «Налоги ФЛ» или портал «Госуслуги». Как подчеркнул парламентарий, по почте заказные письма отправляют только тем, кто не пользуется этими цифровыми сервисами.

Отсутствие письма не отменяет обязанности по уплате налога. Уведомление не формируется, если у гражданина есть льготы или вычеты, полностью покрывающие сумму налога. Также уведомление не рассылается почтой, если общая сумма к уплате составляет менее 300 рублей. Однако эта задолженность не аннулируется и будет учтена в следующем налоговом периоде, — заключил Чаплин.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что увеличение числа налоговых проверок оказывает психологическое воздействие на налогоплательщиков и побуждает их отказываться от теневых схем. По его словам, ФНС усилила контроль из-за недостаточного сбора налога на прибыль.

