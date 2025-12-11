Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:45

Мясо по-капитански: простое уютное блюдо с картошкой, которой подойдет и к обычному, и к праздничному ужину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мясо по-капитански: простое уютное блюдо с картошкой, которой подойдет и к обычному, и к праздничному ужину. Нежнейшие свиные отбивные под сырной корочкой, запечённые с картофелем и луком в сливочном соусе бешамель. Сытное и ароматное блюдо, которое традиционно готовят и подают в порционных горшочках или сковородках.

Ингредиенты: свинина (300-400 г), картофель (4 шт.), репчатый лук (1 шт.), сливочное масло (50 г), мука (1 ст.л.), молоко (1 чашка, ~250 мл), твердый сыр (100 г), соль.

Приготовление: картофель очистите, отварите в подсоленной воде до готовности (15-20 минут после закипания). Остудите и нарежьте кружочками. Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, всыпьте муку и прогревайте, помешивая венчиком, до появления легкой пены. Тонкой струйкой влейте холодное молоко, активно взбивая, чтобы не было комков. Добавьте щепотку соли и нагревайте, помешивая, до загустения (до кипения не доводить). Снимите с огня. Сыр натрите на терке. Лук нарежьте тонкими кольцами. Свинину нарежьте на порционные куски, отбейте и слегка посолите. В порционные формы для запекания выложите слои: лук, отбивные, кружочки картофеля. Равномерно полейте соусом бешамель и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте сразу, прямо в форме.

Ранее мы делились рецептом крабовой закуски из печеной картошки. 4 ингредиента и простота приготовления покорят любую хозяйку.

Проверено редакцией
Читайте также
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Общество
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Общество
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Покупаю один кусок мяса и готовлю горячее блюдо на всю семью: сочная корейка в духовке
Общество
Покупаю один кусок мяса и готовлю горячее блюдо на всю семью: сочная корейка в духовке
Чернослив и фисташки для мяса: неожиданное сочетание, которое превращает свинину в нежнейший деликатес
Общество
Чернослив и фисташки для мяса: неожиданное сочетание, которое превращает свинину в нежнейший деликатес
Ароматный домашний фыдджин — самое то для зимнего вечера: готовлю осетинский пирог с рубленым мясом
Общество
Ароматный домашний фыдджин — самое то для зимнего вечера: готовлю осетинский пирог с рубленым мясом
свинина
мясо
картошка
соус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сигал посетил Новосибирск и получил подарок
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.