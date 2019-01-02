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Глава МИД Латвии откликнулся на трагедию в Магнитогорске

Эдгарс Ринкевичс Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Эдгарс Ринкевичс

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной трагедии», — написал министр в своём Twitter.

Ранее News.ru писал, что сербский лидер Александр Вучич направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске. Он написал, что сообщение о трагедии потрясло Сербию, и пожелал от себя лично и своих соотечественников скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв в 10-этажном жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Официально подтверждена гибель 27 человек, среди них трое детей — две девочки примерно полутора-двух лет и пятилетний мальчик, а также 14 женщин и 10 мужчин. 21 тело опознано.


#МИД #Латвия
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