Глава МИД Латвии откликнулся на трагедию в Магнитогорске

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске.

My deep condolences to the families of victims of gas explosion in the apartment building in #Magnitogorsk #Russia, I wish speedy recovery to all the injured in this terrible tragedy