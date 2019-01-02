Глава МИД Латвии откликнулся на трагедию в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/bee142d075f198e36dde2ebeaf3a38e2/3961757e-a0be-40e2-89c3-119bcc589a8b_850.jpg Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Эдгарс Ринкевичс

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной трагедии», — написал министр в своём Twitter.

My deep condolences to the families of victims of gas explosion in the apartment building in #Magnitogorsk #Russia, I wish speedy recovery to all the injured in this terrible tragedy — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 2 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что сербский лидер Александр Вучич направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске. Он написал, что сообщение о трагедии потрясло Сербию, и пожелал от себя лично и своих соотечественников скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв в 10-этажном жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Официально подтверждена гибель 27 человек, среди них трое детей — две девочки примерно полутора-двух лет и пятилетний мальчик, а также 14 женщин и 10 мужчин. 21 тело опознано.