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Подъезд жилого дома рухнул в Магнитогорске после взрыва

vk.com/ivan.cherepanov

происшествия [ версия для печати ]

В одном из многоквартирных жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия рухнул один из подъездов многоэтажки.

Уточняется, что инцидент произошёл по адресу: проспект Карла Маркса, дом 164.

Как сообщил источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС, подъезд рухнул полностью — с первого по десятый этаж. 

По данным МЧС, в результате взрыва погибли два человека, есть пострадавшие.

«Это было часов в шесть утра. Ощущение такое, что дом ходит ходуном. Я выглянула в окно. Почувствовала сильный запах газа», — рассказала жительница одного из подъездов порталу «Верстов.Инфо».

В настоящее время проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов. На месте работают спасатели МЧС и аварийные службы.

vk.com/ivan.cherepanov

Ранее News.ru писал о том, что в ночь на воскресенье, 16 декабря, в одном из жилых многоквартирных домов в Вологде произошёл взрыв бытового газа. В результате погиб по меньшей мере один человек, ещё семеро получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. 


#ВЗРЫВ #магнитогорск
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